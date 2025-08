Desio, grave incidente in via Milano: auto si ribalta, tre feriti lievi

Grave incidente stradale, nella notte del 3 agosto, in via Milano, a Desio. Bilancio pesante per i danni: due auto sono andate completamente distrutte. Un sollievo invece per le tre persone coinvolte: hanno riportato ferite tutto sommato lievi.

Desio, grave incidente in via Milano: i viaggiatori medicati al pronto soccorso non sono gravi

Il terribile scontro è avvenuto poco dopo le 2 del mattino, per cause ancora da accertare. Un impatto violento: una delle vetture si è ribaltata su un lato, l’altra invece è finita contro uno dei guardrail di cemento del cantiere della metrotranvia Seregno-Milano. Entrambi gli automezzi sono andati distrutti ma hanno preservato i viaggiatori da traumi gravi. Le tre persone ferite sono state medicate al pronto soccorso dell’ospedale di Desio. Grande lo spavento. Le loro condizioni però non destano preoccupazione.

Desio, grave incidente in via Milano: le due vetture completamente distrutte

Sul posto sono arrivati una squadra del distaccamento dei vigili del Fuoco di Desio con un’autopompa serbatoio e un carro fiamma del distaccamento dei volontari di Seregno, che hanno messo in sicurezza l’arteria stradale. Sono arrivati anche i carabinieri di Desio e alcune ambulanze. Sono stati i medici del 118 di Monza ad assistere sul posto e poi a trasportare in ospedale le persone ferite. Le forze dell’ordine hanno infine effettuato i rilievi per accertare per quali cause è avvenuto lo scontro e accertare eventuali responsabilità.