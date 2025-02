Un altro incidente sul lavoro accaduto in pochi anni in una azienda siderurgica di Desio, in via Agnesi: una fabbrica che si occupa della laminazione a freddo di nastri in acciaio. E anche i sindacati chiedono di alzare l’attenzione sulla sicurezza.

Mercoledì mattina, poco prima delle 9, un operaio di 44 anni è stato colpito al volto da una pesante bobina. Il lavoratore non è in pericolo di vita, ma le ferite sono importanti: i tagli al volto, in particolare al naso e alle labbra, hanno reso necessario una corsa in ambulanza fino al pronto soccorso dell’ospedale san Gerardo di Monza, dove è stato medicato per lesioni gravi.

«Un’azienda nella quale la sicurezza può e deve migliorare». È forte l’appello lanciato da Massimiliano Porreca, rappresentante sindacale della Fiom Cgil,

Desio, ennesimo incidente sul lavoro: i sindacati chiedono all’azienda di fare verifiche sulla sicurezza

«Purtroppo non siamo di fronte a un incidente casuale – ha segnalato Porreca – ed è difficile parlare di fatalità. Circa un anno fa lo stesso operaio era stato colpito da un altro grave infortunio. Quella volta le lesioni erano state alla schiena. Il lavoratore è stato costretto ad assentarsi dal lavoro per molti mesi».

E nella stessa azienda, negli ultimi anni, si sono verificati altri due incidenti, di non trascurabile entità: un operaio ha subito lo schiacciamento di alcune dita, un altro ancora ha subito invece una grave scossa elettrica potenzialmente mortale: «Il monito dei sindacati è importante: «Raccomandiamo all’azienda di monitorare con più cura i propri livelli di sicurezza, in modo da escludere la possibilità che un lavoratore possa perdere la vita».

Desio, ennesimo incidente sul lavoro: negli ultimi anni altri tre infortuni

Intanto, Ats ha effettuato un sopralluogo sull’azienda, per accertare che tutte le misure di sicurezza siano presenti, e le forze dell’ordine – carabinieri e polizia locale di Desio – hanno effettuato un sopralluogo. L’azienda, interpellata, sta effettuando una serie di accertamenti.