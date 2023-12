Desio e Muggiò: movida e sicurezza stradale, i numeri dei controlli serali della polizia locale

Sono 154 i veicoli controllati con altrettanti conducenti sottoposti ad alcol test. Quattro i positivi e le patenti ritirate, 58 i verbali per violazioni del Codice della stada, 93 interventi di sicurezza urbana e 33 provvedimenti adottati.

Desio e Muggiò: i numeri di Dicembre in sicurezza

Sono i numeri del “Dicembre in sicurezza” a Desio, i servizi serali straordinari svolti dalla polizia locale in collaborazione con il comune di Muggiò nell’ambito del progetto promosso da Regione Lombardia per la sicurezza urbana e stradale con attenzione anche alle conseguenze della movida.

Desio e Muggiò: zone e strade controllate

Dicembre in sicurezza polizia locale Desio e Muggiò

Particolare attenzione è stata riservata a piazza Conciliazione, alle vie Garibaldi, Matteotti, Portichetto, Tripoli, a Corso Italia e alle aree limitrofe, a via Gramsci, a piazza Don Giussani, alla stazione ferroviaria, al mercato nord, a piazza Giotto, a Cascina Bolagnos, all’area del cimitero nuovo, a via Mascagni (sino al confine con Muggio’), a Parco Tittoni e altre zone ancora.

I controlli si sono inoltre concentrati sulle strade principali: in diversi punti di via Milano, via per Cesano, via Maestri del Lavoro, viale Sabotino, via Agnesi, in alcuni esercizi commerciali per una verifica sulla vendita degli alcolici ai minorenni, oltre a fenomeni della movida serale che ruotano intorno a via Tripoli.

Desio e Muggiò: il sindaco Gargiulo e l’assessore Villa

«Ci è stato richiesto un capillare presidio serale e notturno nelle zone dove si concentra una maggiore ‘movida’ e un incremento del già notevole traffico, soprattutto nel periodo delle festività natalizie – spiegano il sindaco Simone Gargiulo e il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Andrea Villa – Gli agenti impegnati hanno svolto un lavoro meticoloso. Sono stati identificati alcuni gruppi di ragazzi adolescenti un po’ vivaci, ma le telecamere attive hanno comunque permesso un loro riconoscimento, permettendo in questo modo attività di prevenzione».

Dicembre in sicurezza polizia locale Desio e Muggiò

«Sono state anche effettuate delle verifiche ambientali contro l’abbandono di rifiuti e a favore della la tutela del patrimonio pubblico e privato. Il nostro ringraziamento va al lavoro serale degli agenti che hanno garantito al territorio una presenza costante in questo periodo di feste», aggiunge Villa.