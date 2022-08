Desio, clochard nell’ex carcere, nuovo sgombero della polizia locale

Erano tornati a occupare in modo abusivo le celle dell’ex carcere. Ma ora la polizia locale ha messo a segno un nuovo sgombero e ha rimesso i sigilli a porte e a ingressi. Dopo il blitz di otto mesi fa che aveva espulso i senza tetto, mercoledì è stato necessario un nuovo intervento. I senza tetto erano tornati e si erano di nuovo insediati in modo abusivo in alcune stanze dell’edificio abbandonato di via Canonico Villa.

Desio, clochard nell’ex carcere: forzati lucchetti e finestre

Il sopralluogo ha messo in evidenza che i lucchetti erano stati forzati e i vetri di alcune finestre rotte. All’interno, materassi, stoviglie, resti di cibo. La porta di ingresso aveva evidenti segni di effrazione mentre all’interno vi erano coperte, avanzi di cucina risalenti a giorni precedenti e altri oggetti vari. Anche i contatori di gas ed energia elettrica risultavano forzati.

Desio, clochard nell’ex carcere: fermo il piano di recupero

Realizzata nel lontano 1961, in disuso dal 1984, l’ex casa circondariale è da tempo oggetto di un progetto di recupero e riutilizzo. Il Comune spera in questo modo di porre rimedio a un edificio abbandonato ma anche isolato e difficile da tenere sotto controllo in modo continuato.