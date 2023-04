Deliveroo, sesto anniversario di presenza a Monza: “Questi i piatti più ordinati”

Deliveroo, il servizio di consegna creato nel 2013 da William Shu e Greg Orlowski, che collabora in tutto il mondo con circa 176 mila tra i più amati ristoranti e supermercati e con circa 150 mila rider, martedì 12 aprile, ha festeggiato il sesto anniversario del servizio in città.

Un compleanno che l’App celebra con un aumento dei ristoranti partner che hanno aderito alla piattaforma, contando solo nel primo semestre 2023, un aumento del 64% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Deliveroo, sei anni a Monza: ora anche la consegna a domicilio della spesa

“La passione per il cibo abbatte ogni frontiera e assume contorni sempre più internazionali soprattutto nel weekend, il momento preferito dai monzesi per ordinare. Hamburger, pollo fritto e poke bowl sono tra i piatti preferiti, con la cucina greca che ha raddoppiato i suoi ordini” spiega la società in una nota..

La piattaforma leader dell’online food delivery aggiunge la consegna della spesa a casa, “una comodità aggiunta alla vita di ogni cittadino nella propria quotidianità“. Tra i prodotti più ordinati dai supermercati che mancano in cucina: il pane, l’acqua minerale, il cioccolato, il gelato, pasta e formaggi.