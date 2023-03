Dalla raccolta delle impronte digitali alla unità antiesplosivo: liceali in visita alla Polizia di Monza

Sono venuti anche a conoscenza delle tecniche adottate dalla Scientifica gli studenti del Liceo delle Scienze Umane dell’Istituto Scolastico Maddalena di Canossa di Monza che venerdì 3 marzo hanno fatto visita alla Polizia di Stato. Una trentina le ragazze e i ragazzi che hanno perso parte all’iniziativa con i loro docenti, in Questura.

Visita alla Polizia di Stato di Monza dei liceali del Maddalena di Canossa

La visita è iniziata dalla Sala Operativa, cuore pulsante dell’attività di controllo del territorio svolta quotidianamente dalla Squadra Volanti dove gli studenti hanno potuto assistere alla gestione delle chiamate che arrivano al 112 N.U.E.. E poi le attività della Squadra Scientifica e di un’unità cinofila antiesplosivo: in particolare mostrati alcuni video dove è stata evidenziata la particolare realtà operativa di questa specialità, mettendo in risalto la simbiosi lavorativa della coppia cane-addestratore, indispensabile per raggiungere l’obiettivo lavorativo, nei particolari scenari degli interventi antiterrorismo.

Visita alla Polizia di Stato di Monza dei liceali: la Pantera vista da vicino

Un ulteriore spazio è stato dedicato all’educazione stradale con gli utili consigli forniti dagli operatori della Sezione Polizia Stradale di Monza su come frequentare in sicurezza l’ambiente della strada e sui veicoli che in genere usano i giovani per muoversi in città, cercando di sensibilizzarli e responsabilizzarli.

Prima di terminare la visita i ragazzi hanno potuto vedere da vicino anche la Pantera della Polizia di Stato e scambiare alcune parole con i poliziotti che ogni giorno garantiscono la sicurezza per le strade della città.