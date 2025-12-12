Da gennaio nuovo Questore a Monza: arriva Giovanni Cuciti, Filippo Ferri a Como

Dall’11 gennaio nuovo cambio ai vertici della Questura di Monza e della Brianza: l’incarico sarà assunto da Giovanni Cuciti, ora dirigente del Compartimento Polfer Lombardia di Milano. Prenderà il testimone da Filippo Ferri al quale sarà affidata la guida della Questura di Como al posto di Marco Calì, che andrà invece a ricoprire il ruolo di capo dello Sco, Servizio Centrale Operativo, struttura, parte della Direzione Centrale Anticrimine, che gestisce e supporta le Squadre Mobili di tutte le questure italiane per indagini ad alto impatto.

A Monza cambio al vertice in Questura: arriva Giovanni Cuciti, ora dirigente Polfer Lombardia

Cuciti porterà in Questura la sua lunga esperienza nel coordinamento della sicurezza ferroviaria e nei servizi ad alta complessità. Ferri si era insediato a Monza lo scorso 2 giugno, aveva preso il posto di Salvatore Barilaro e in pochi mesi ha in particolare provveduto a intensificare, con servizi mirati, la presenza della Polizia di Stato nelle aree più sensibili del territorio come la stazione ferroviaria del capoluogo brianzolo, da sempre particolarmente “calda”, e l’area del Parco Groane, nota per lo spaccio diffuso.