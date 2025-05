Croce rossa di Monza all’arengario: prevenzione e raccolta fondi per il progetto di housing sociale

L’ambulanza dei bambini, la misurazione della pressione e della glicemia, il via al progetto “Mattoni di speranza”. È il 4 maggio della Croce Rossa di Monza al lavoro per tutta la domenica nel Villaggio allestito e inaugurato in piazza Roma sotto l’arengario, alla vigilia della Giornata internazionale dell’8 maggio.

Monza villaggio Croce rossa mattoni Monza villaggio Croce rossa firma mattoni

Croce rossa di Monza all’arengario: che cos’è “Mattoni di speranza”

Prevenzione e sorrisi, attività per tutte le età. E beneficenza: è stato presentato infatti il progetto solidale per raccogliere fondi per l’esperienza di housing sociale pensato negli stessi locali della sede storica monzese di via Pacinotti e rivolto a donne vittime di violenza, con i loro bambini e le loro famiglie. I “Mattoni di speranza” serviranno per la ristrutturazione degli ambienti del terzo piano della sede. Fino alle 18.