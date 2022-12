Coronavirus, il bollettino settimanale del 2 dicembre: i numeri di Monza e Brianza e della Lombardia

Sono stati 646 i nuovi casi positivi a Monza e in Brianza alla rilevazione di giovedì 1 dicembre. È l’aggiornamento settimanale del venerdì, secondo quanto ormai stabilito dal ministero, che dice che in Lombardia ci sono 26 ricoverati in terapia intensiva (+7 dalla scorsa settimana) e 1.451 ricoverati con sintomi (+173, non in terapia intensiva).

Coronavirus, i numeri da inizio pandemia

Dall’inizio della pandemia sono 43.662 i decessi (+189) e di questi 3.387 in provincia di Monza e Brianza (+19), 3.840.746 i dimessi guariti, 43.603.503 i tamponi totali e 3.961.860 i casi totali positivi.

Coronavirus, i nuovi casi per provincia

L’incremento dei casi positivi per provincia giovedì 1 dicembre rispetto a mercoledì 30 novembre: Milano: 2.208 di cui 842 a Milano città; Bergamo: 559; Brescia: 897; Como: 397; Cremona: 303; Lecco: 192; Lodi: 188; Mantova: 370; Monza e Brianza: 646; Pavia: 420; Sondrio: 36; Varese: 504.