Cisl Lombardia, Nava riconfermato segretario: “Serve un nuovo Patto Sociale”

Fabio Nava è stato riconfermato segretario generale della Cisl Lombardia ed Enzo Mesagna, lecchese, già Segretario della CISL Monza Brianza Lecco, è tra i componenti della Segreteria. Si tratta dell’epilogo del XIV° Congresso della Cisl Lombardia che si è tenuto giovedì 19 giugno a Milano. La riconferma di Nava è arrivata alla presenza di oltre 360 delegati da tutta la regione. Con lui sono stati rieletti anche gli altri componenti della segreteria uscente: oltre a Enzo Mesagna ne fanno parte anche Dino Perboni e Roberta Vaia.

Nella segreteria Cisl Lombardia anche Enzo Mesagna (già alla guida di Monza-Brianza e Lecco)

“Ci aspettano quattro anni densi di impegni e responsabilità – ha detto Nava -. Anche un’area avanzata come la Lombardia, locomotiva del Paese con un tasso di occupazione superiore al 68%, presenta profonde contraddizioni. Non mancano innovazione e impresa, ma restano forti squilibri tra territori, tra città e periferie. Cresce il rischio di smarrire il senso della comunità, il valore della cura, la cultura del limite. In Lombardia 900 mila lombardi, nonostante abbiano un lavoro, faticano ad arrivare a fine mese. Serve un nuovo Patto Sociale che coinvolga tutte le forze vive del territorio – sindacati, imprese, istituzioni, giovani, terzo settore – per costruire insieme risposte condivise, solide, durature”.

Cisl Lombardia conta quasi 731 mila ed è la più grande articolazione territoriale della Confederazione a livello nazionale. L’organizzazione è suddivisa in otto comprensori: Bergamo, Brescia, Milano Metropoli, Dei Laghi (Varese e Como), Asse del Po (Cremona e Mantova), Monza-Brianza-Lecco, Pavia-Lodi, Sondrio.