Cosa c’è sul Cittadino di giovedì 31 luglio 2025. Nelle edicole di Monza e del circondario e in edizione digitale (clicca qui). Con il giornale anche l’inserto Il Bello della Comunità in collaborazione con la Fondazione della Comunità di Monza e Brianza e dedicato alle iniziative dell’ente filantropico.

Che cosa c’è: il Cittadino torna in edicola a Monza giovedì 28 agosto 2025

Per prima cosa un avviso ai lettori: le edizioni del Cittadino vanno in vacanza da lunedì 4 a venerdì 22 agosto. L’appuntamento nelle edicole di Monza è per giovedì 28 agosto e in quelle della Brianza per sabato 30 agosto 2025.

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 31 luglio 2025: la prima pagina

Il Cittadino giovedì 31 luglio 2025

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 31 luglio 2025: le notizie

In primo piano sul Cittadino in edicola giovedì 31 luglio 2025 ci sono i dati degli incidenti stradali e la fotografia della provincia anche sul fronte dei furti d’auto, entrambi in crescita. Poi il cemento, ovvero quante case sono state costruite nel 2024. E il caso Farmacom col nome del nuovo presidente della partecipata.

Sul giornale la difficile situazione delle imprese brianzole con le vertenze di StMicroelectronics e Peg Perego, ma anche quella relativa alla vendita di Carrefour Italia.

Per respirare un po’ di estate le pagine dedicate a quattro itinerari per un turismo a km zero e la mappa delle piscine di Monza e Brianza. Anche per gli amici cani.