Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 28 agosto 2025

Cosa c’è sul Cittadino di giovedì 28 agosto 2025. Nelle edicole di Monza e del circondario e in edizione digitale (clicca qui)

Il primo appuntamento è con il Fuori Gp, la kermesse che da Monza alla Brianza accompagna l’arrivo del circus della Formula Uno e che partirà da questa settimana, entrando poi nel vivo da giovedì 4 fino a domenica 7 settembre. La novità di quest’anno si chiama “Monza Elegant Motors Parade” e sarà un concorso riservato alle auto – d’epoca e moderne – più eleganti. Poi spazio a iniziative sportive, culturali e ludiche con negozi aperti fino a tarda serata. Un piano rodato come quello che riguarda sicurezza e trasporti. Quest’anno sono circa 10mila gli stalli pronti ad accogliere i tifosi del Gran premio. Come sempre mobilitati sul campo gli agenti di Polizia locale e Forze dell’ordine.

Le notizie in cronaca: il dolore per la scomparsa improvvisa di Paola Belloni, storica direttrice del ristorante Saint Georges nel parco di Monza. Ma anche il sogno dell’atleta paralimpica monzese Antonella Inga che sarà tra i tredici della squadra italiana che indosseranno la maglia azzurra ai mondiali di atletica a Nuova Delhi, dal 27 settembre al 5 ottobre.

La politica: la Lega è pronta a ripartire di slancio portando alla sua festa provinciale i quartieri alti del partito. L’appuntamento è a Brugherio dove arriveranno il ministro Matteo Salvini (ospite il 30) ma anche il senatore monzese Massimiliano Romeo, oltre ai rappresentanti istituzionali di Provincia (è atteso Luca Santambrogio) e Regione (il presidente Attilio Fontana).

Giada Turato “rinfocola” la polemica: l’ex assessore della giunta monzese è tornata a parlare di sé con un personale bilancio della situazione a un anno dal licenziamento.

Lo sport: Lavori in corso per completare la cessione del Calcio Monza da Fininvest alla Beckett Layne Ventures. Intanto per la squadra che va a Bari per la seconda di campionato di Serie B (Bari dell’ex Gytkjaer) ci sono undici nomi nuovi dal mercato.





