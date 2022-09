Cesano: perde il controllo del pick-up e fa strike contro i paletti di via Cardinal Ferrari

Era a bordo del suo grosso pick-up ed è transitato per le vie del centro, a Cesano Maderno, accelerando diverse volte fino a perdere il controllo del mezzo e finire la sua corsa contro alcuni paletti che delimitavano il percorso pedonale protetto. Fortunatamente non si è fatto male nessuno, né l’automobilista rimasto illeso, né i passanti che a quell’ora partecipano alla messa della domenica nella chiesa di Santo Stefano, nell’incidente che si è verificato domenica 4 settembre in pieno centro storico.

Cesano, con il pick-up contro i paletti: 27enne sevesino denunciato

E’ stato identificato il 27enne sevesino che domenica mattina ha provocato l’incidente che si è verificato in via Cardinal Ferrari. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale cesanese che ha provveduto ad chiedere i documenti del giovane alla guida del pick-up. Dopo l’incidente il mezzo infatti è rimasto in panne e sul luogo era presente la persona al volante perché in attesa dell’arrivo di un carroattrezzi che potesse rimuovere il veicolo incidentato. Il 27enne è stato denunciato e sarà anche a sue spese il ripristino dei paletti del percorso pedonale divelto nell’incidente