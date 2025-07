È partita nei giorni scorsi una nuova campagna di sensibilizzazione del comune di Ceriano Laghetto sulle deiezioni canine. Protagonisti, questa volta, sono stati i bambini delle scuole che, attraverso cartelli stradali e affissioni murali, cercano di combattere la brutta abitudine di certi padroni di abbandonare in strada il prodotto dei loro animali.

Ceriano Laghetto: l’assessore all’Ambiente

«Purtroppo il fenomeno dell’abbandono delle deiezioni canine su strade e marciapiedi o nelle aiuole, è in crescita anche a Ceriano e causa parecchi disagi a tutti – ricorda l’assessore all’Ambiente, Thomas Nisi – È una questione estetica, ma anche igienica, è un problema serio per tutti, specialmente per chi ha difficoltà di deambulazione, chi si muove su una sedia a rotelle, chi spinge i piccoli sui passeggini e non sempre è in grado di evitare le sgradite presenze sul suo percorso. Mi auguro che il monito che arriva dai bambini venga recepito da tutti e segni un cambio di passo nel comportamento dei proprietari di animali».

Ceriano Laghetto: il progetto del Comune con la scuola primaria e il supporto di Gelsia

La campagna è realizzata con il supporto di Gelsia Ambiente e prende spunto da uno scambio di messaggi, qualche mese fa, tra il sindaco Massimiliano Occa e una classe quinta della primaria Don Rivolta di Ceriano Laghetto. Gli alunni sono stati invitati a ideare degli eco-cartelli per sensibilizzare sul tema delle deiezioni.

Sono arrivate molte proposte, alcune molto efficaci e originali che sono visibili oggi appese alla staccionata delle scuole di via Stra Meda. Cinque di queste opere sono state trasformate in cartelli stradali apposti in varie zone del paese. Contestualmente partono le affissioni murali sullo stesso tema, a cura di Gelsia Ambiente con lo slogan “Per strade più pulite ci serve il tuo zampino”.