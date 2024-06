Cem Ambiente spiega l’educazione ambientale a 5700 alunni e guarda già avanti

Da settembre 2023 a maggio 2024 CEM Ambiente ha portato le buone pratiche ambientali in 275 classi, per un totale di oltre 5.700 alunni che vanno a scuola in 41 dei Comuni soci. Sono questi i numeri del progetto di Educazione ambientale che ormai da 9 anni raggiunge i più piccoli (e non solo) per trasferire le buone regole del rispetto dell’ambiente e della sotenibilità.

Cem Ambiente e la proposta 2024-205

E prima che le scuole chiudano i battenti, CEM Ambiente ha già preparato le proposte di CEM A SCUOLA per l’anno scolastico 2024/25. Come sempre, una ricca offerta per i ragazzi e le ragazze dei nostri Comuni, riservata principalmente alle classi 4° e 5° delle scuole primaria, alle scuole secondarie di I grado e con alcuni progetti anche per le prime tre classi degli istituti superiori. Nel programma, disponibile sul sito di CEM www.eventicem.it, è possibie trovare i progetti consolidati che da anni raccolgono consensi come i laboratori «Rifiuti, da problema a risorsa» o «Alla scoperta della plastica». Ma anche alcune importanti novità che rappresentano una bella occasione di crescita ambientale per tutto il territorio servito.

Cem Ambiente e le novità

Ma quali sono le novità 2024? In primo luogo un concorso che lancia una sfida tra le scuole di tutto il territorioservito da CEM (classi IV e V delle scuole primaria e I, II e III delle scuole secondarie di I grado).Si tratta del progetto CEM Esplora che mette in gara le classi aderenti con domande e quiz, tutte online grazie a un portale dedicato, per stimolare la competizione sana e far crescere i giovani sui temi della sostenibilità. La scuola che vince si aggiudica un premio utilissimo che consiste in una lavagna smart. Altra novità, l’Escape Box ECONAUTI che affronta in modo nuovo e divertente, con la metodologia del Game Based Learning, i temi della sostenibilità ambientale e alcuni obiettivi dell’Agenda 2030. Il gioco, da sviluppare in classe con i nostri educatori, mette alla prova gli studenti anche sulle loro capacità di collaborazione. Perché si vince solo in squadra. Tutte le attività del catalogo CEM A SCUOLA 24 sono gratuite per le scuole e gli alunni.

Cem Ambiente e il presidente Fulgione

“Il nostro progetto di educazione ambientale rappresenta una parte fondamentale della mission – spiega il Presidente di CEM Ambiente Alberto Fulgione- che non è solo economica ma anche culturale. Abbiamo il dovere di diffondere Sostenibilità e cura per l’Ambiente, soprattutto guardando ai più giovani per affiancarli in una crescita sana e rispettosa del mondo in cui viviamo”.