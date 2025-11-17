Cavenago: colpisce la madre anziana, un arresto per maltrattamenti

Ha picchiato la madre e poi si è allontanato da casa. Non era neanche la prima volta, per un altro episodio a inizio novembre era già stato attivato il “Codice rosso”. L’uomo, un 55enne domiciliato a Cavenago di Brianza, è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

Cavenago: colpisce la madre anziana, aggressore in forte stato d’agitazione

Giovedì l’allarme è scattato dopo la richiesta di aiuto: ai carabinieri di Agrate giunti sul posto dopo la chiamata alla centrale operativa, è apparso chiaro che l’uomo, in forte stato di agitazione, aveva colpito l’anziana e poi si era allontanato. Già noto alle forze dell’ordine, è stato rintracciato poco distante e portato in caserma.

Cavenago: colpisce la madre anziana, i precedenti

Lì sono emersi i precedenti: la donna era già stata vittima di episodi analoghi, uno dei quali risalente al 4 novembre aveva determinato il temporaneo allontanamento dall’abitazione condivisa e l’attivazione della procedura di protezione.

Giovedì la donna è stata trasportata presso l’ospedale di Vimercate, dove è stata medicata e giudicata guaribile in 21 giorni.