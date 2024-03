Le fiamme hanno illuminato il buio nella serata di domenica 17 marzo a Ornago, in via delle Calandre, dove in un campo, per cause in via di accertamento, ha preso fuoco una catasta di rotoballe stoccate a cielo aperto, nelle vicinanze della strada.

Sul posto si sono portate Squadre del Comando di Monza e Brianza e del comando di Milano con due autopompe e tre autobotti.