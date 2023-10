Caso Gdf a Usmate: le minoranze fanno l’esposto in Procura

Le opposizioni di Usmate-Velate presentano l’esposto in Procura a Monza per fare chiarezza sulle indagini della Guardia di Finanza. “Abbiamo depositato un esposto presso la Procura della Repubblica di Monza per metterla a conoscenza di alcuni documenti, a nostro avviso, di fondamentale importanza che potrebbero integrare le indagini in corso della Guardia di Finanza. Si tratta del nostro primo atto formale dal 27 giugno scorso quando dalla stampa locale e non dai canali ufficiali comunali siamo venuti a conoscenza del sequestro presso l’Ufficio tecnico del Comune di numerose pratiche edilizie ad opera della Fiamme Gialle” hanno fatto sapere Stefano Vimercati Cristina Ghezzi e Valeria Mariani per la Lega e Vanessa Amati con Rodolfo Biella per Cambiamo Insieme. La stessa minoranza aveva già paventato questa ipotesi quando durante lo scorso consiglio aveva abbandonato l’aula in segno di dissenso verso l’amministrazione comunale.

Caso Gdf a Usmate: le minoranze “Mesi faticosi”

I due gruppi hanno anche spiegato che sono stati “mesi in cui con non poca fatica ed evidenti ostacoli come il rifiuto di istituire una Commissione comunale d’inchiesta siamo riusciti ad ottenere parte della documentazione richiesta per poter indagare sulle attività politiche come da nostre competenze, non giudiziarie, su quanto sta accadendo in Comune. Siamo certi che la documentazione depositata potrà integrare il lavoro degli inquirenti. Ci auspichiamo che il sindaco Lisa Mandelli e la maggioranza ci accordino la loro più completa collaborazione nell’interesse dei cittadini che meritano chiarezza su una vicenda che ha macchiato la reputazione del Comune”.