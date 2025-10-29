Taglio del nastro per il nuovo ristorante McDonald’s di Carate Brianza in via San Michele al Carso. Si tratta del quindicesimo punto vendita della provincia e ha aperto con 30 nuove assunzioni, selezionate dopo l’estate in un team che proviene da Carate Brianza e paesi limitrofi.

Ha 180 posti a seder e kiosk digitali per le ordinazioni in autonomia. Ha la doppia corsia McDrive ed è aperto da domenica a giovedì dalle 6 alla 1, venerdì e sabato fino alle 3. Nel ristorante sarà attivo anche il servizio Delivery.

Carate Brianza: inaugurato il McDonald’s, «convivialità e supporto»

«Sono entusiasta di annunciare l’apertura del nuovo ristorante McDonald’s proprio qui a Carate Brianza – commenta Giacomo Bosia, licenziatario McDonald’s – Il mio obiettivo, insieme con tutto il mio team, è quello di offrire momenti unici di convivialità e il nostro pieno supporto al territorio locale, generando non solo occupazione ma anche valore sociale. Sono sicuro che, con i nostri servizi e la nostra nuova offerta di ristorazione in questa parte della città, potremo diventare un punto di riferimento per tutta la comunità locale».