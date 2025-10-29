Brianza Nord Cronaca

Carate Brianza: inaugurato il McDonald’s, trenta posti di lavoro dal territorio

Taglio del nastro per il ristorante McDonald’s di Carate Brianza.È il quindicesimo punto vendita della provincia e ha aperto con 30 nuove assunzioni.
McDonald's Ristorante esterno
Taglio del nastro per il nuovo ristorante McDonald’s di Carate Brianza in via San Michele al Carso. Si tratta del quindicesimo punto vendita della provincia e ha aperto con 30 nuove assunzioni, selezionate dopo l’estate in un team che proviene da Carate Brianza e paesi limitrofi.

Ha 180 posti a sederkiosk digitali per le ordinazioni in autonomia. Ha la doppia corsia McDrive ed è aperto da domenica a giovedì dalle 6 alla 1, venerdì e sabato fino alle 3. Nel ristorante sarà attivo anche il servizio Delivery.

Carate Brianza: inaugurato il McDonald’s, «convivialità e supporto»

«Sono entusiasta di annunciare l’apertura del nuovo ristorante McDonald’s proprio qui a Carate Brianza –  commenta Giacomo Bosia, licenziatario McDonald’s – Il mio obiettivo, insieme con tutto il mio team, è quello di offrire momenti unici di convivialità e il nostro pieno supporto al territorio locale, generando non solo occupazione ma anche valore sociale. Sono sicuro che, con i nostri servizi e la nostra nuova offerta di ristorazione in questa parte della città, potremo diventare un punto di riferimento per tutta la comunità locale».

