Lavoro: McDonald’s cerca 50 persone per un nuovo ristorante a Carate Brianza

C’è un lavoro a disposizione di 50 persone a Carate Brianza: McDonald’s apre un nuovo ristorante nella città brianzola e cerca personale nell’ambito un piano di crescita nazionale che per il 2025 prevede l’assunzione di 5.000 nuove persone in tutta Italia. Aperte le selezioni online per individuare i candidati in vista della tappa di Carate Brianza del McDonald’s Job Tour, che si terrà nella seconda metà di settembre, evento itinerante di selezione del personale organizzato per le nuove aperture e le assunzioni McDonald’s su tutto il territorio italiano.

McDonald’s cerca personale per il nuovo ristorante di Carate Brianza: come candidarsi

I candidati interessati per partecipare alla prima fase di selezione dovranno rispondere a un questionario e inviare il proprio curriculum, entro il 21 settembre, sul sito McDonalds.it. Ai candidati idonei verrà chiesta la compilazione di un test, dice l’azienda: “per individuare i loro punti di forza”.

Le persone che supereranno il test saranno convocate con data e orario per partecipare alla tappa del McDonald’s Job Tour, durante la quale si svolgeranno i colloqui individuali. Un’occasione utile anche per ricevere informazioni direttamente da persone che lavorano nei ristoranti della zona, a disposizione per raccontare e condividere la loro esperienza lavorativa in McDonald’s. Per maggiori informazioni e per inviare il proprio cv: McDonalds.it McDonald’s offre contratti stabili (“il 92% del totale”) e “possibilità di crescita professionale rapida, grazie a un programma di formazione strutturato”.