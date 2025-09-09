Carabinieri di Monza e Brianza, dopo 39 anni il colonnello Albanese lascia il servizio

Dopo 39 lunghi anni di servizio allo Stato e ai cittadini il 4 settembre il colonnello dei carabinieri Carmelo Albanese ha lasciato il servizio attivo nell’Arma

per raggiunti limiti di età. L’ufficiale da due anni era alla guida dell’Ufficio Comando del Comando provinciale di Monza e Brianza, nella caserma di via Volturno, a Monza.

Carabinieri di Monza e Brianza, la lunga carriera del Colonello nell’Arma

“Nel corso della sua carriera da ufficiale – si legge in una nota diffusa dal Comando – ha maturato esperienze significative nelle linee addestrativa, mobile e territoriale”. In particolare Albanese ha prestato servizio alla Scuola Sottufficiali di Velletri come Comandante di Compagnia Allievi e insegnante, poi ha guidato una Compagnia del 1° Reggimento Carabinieri “Piemonte” poi la Compagnia di Lecco. “Unanimi apprezzamenti – chiude la nota – gli sono stati riconosciuti per le doti umane e professionali sempre evidenziate”.