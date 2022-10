Capitan Ventosa e Luca Abete al Banco Alimentare a Muggiò

L’inviato Luca Abete e Capitan Ventosa di Striscia la Notizia lunedì mattina sono passati alla sede del Banco Alimentare Lombardia di Muggiò per presentare l’evento conclusivo dell’iniziativa di solidarietà sociale “Clicca un tasto dona un pasto” pensata dallo stesso Abete per la campagna #NonCiFermaNessuno, per mezzo della quale l’inviato della nota trasmissione satirica di Canale5 dal 2014 incontra gli studenti universitari per raccontare la sua storia, con aneddoti motivazionali di sicuro interesse.

Capitan Ventosa e Luca Abete al Banco Alimentare: con Lidl, in occasione della Giornata mondiale della lotta alla povertà

L’appuntamento di Muggiò è stato anche l’occasione per la consegna al Banco Alimentare di prodotti di prima necessità da parte di Lidl, la catena di grande distribuzione che quest’anno compie 30 anni di attività in Italia. Il tutto in occasione della Giornata Mondiale della Lotta alla Povertà.

Capitan Ventosa e Luca Abete al Banco Alimentare: coinvolti gli studenti di In-Presa di Carate Brianza

Volontari e confezionatori di pacchi di alimenti non deperibili, per una mattinata sono stati i ragazzi della scuola In-Presa di Carate Brianza che dopo il discorso motivazionale di Luca Abete e del presidente del Banco Alimentare Giovanni Bruno si sono messi al nastro trasportatore della sede muggiorese e hanno selezionato e impacchettato i cibi che andranno alle famiglie destinatarie degli aiuti.

Lidl ma non solo, visto che ogni anno l’associazione lavora e destina ai bisognosi centinaia di tonnellate di beni di primo consumo. Abete nel suo intervento ha raccontato come da intrattenitore per bambini, nei matrimoni e battesimi dell’avellinese, sua zona di origine, si è trasformato in uno dei volti più noti della popolare trasmissione Striscia la Notizia.