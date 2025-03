Incontro in Ats per i gruppi consiliari di Busnago. Sul tavolo il nuovo impianto di trattamento delle scorie. A sollecitare l’incontro è stato nelle corso settimane il consigliere regionale azzurro, Jacopo Dozio. L’incontro arriva dopo l’assemblea pubblica della scorsa settimana che aveva visto un partecipazione consistente di cittadini preoccupati. In quel contesto il sindaco Danilo Quadri aveva lanciato una raccolta firme per opporsi al progetto attualmente sul tavolo di Regione Lombardia in attesa di approvazione.

Busnago: chiesto supplemento di indagine sul nuovo impianto per rifiuti pericolosi, l’incontro con Ats

Si tratterebbe di una prima fase sperimentale di due anni, seguita – in caso di risultati soddisfacenti – da un’insedimaneto permanente. Al vertice con l’azienda sanitaria erano presenti il direttore generale di Ats Michele Brait, il direttore sanitario Aldo Bellini, il sindaco Quadri oltre ai consiglieri Gregorio Ercole Cagliero e Silvia Brambilla, e Stefano Galbusera.

«In questo momento era opportuno acquisire anche quelle che sono le valutazioni di carattere sanitario e di sanità pubblica e ci siamo confrontati con Ats in merito a quel che è stato al momento prodotto – spiega Quadri – Ci è stato comunicato che Ats ha chiesto un’integrazione della relazione prodotta ai fini di una compiuta valutazione di quelli che sono le problematiche che si riconducono alle emissioni in atmosfera. La novità è quindi che ci sarà questo supplemento di istruttoria e noi siamo soddisfatti perché vediamo che c’è attenzione comunque sulla questione».

Busnago: chiesto supplemento di indagine sul nuovo impianto per rifiuti pericolosi, la raccolta firme e gli altri Comuni

Intanto in questi giorni sta procedendo la raccolta firme: «L’obiettivo è quello di raggiungere la soglia delle 1000 sottoscrizioni per poi coinvolgere la cittadinanza nella consegna della petizione a Regione».

Sulla questione anche altri Comuni si sono aggiunti a esprimere la propria opinione. A Mezzago le prime osservazioni sono arrivate dal gruppo di minoranza Mezzago Democratica che ha stigmatizzato l’assenza dei propri amministratori all’assemblea di Busnago. La giunta mezzaghese, tuttavia, si è aggiunta agli altri Comuni in settimana.

Massimilano Rivabeni, sindaco di Mezzago, ha confermato che la giunta è in linea con le altre amministrazioni: «Quando si parla di rifiuti pericolosi bisogna entrare nel merito. Il progetto deve essere oggetto di attenzione tenendo anche presente che si sta parlando di un laboratorio sperimentale»