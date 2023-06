BT Group di Lesmo verso il settantesimo con ottimi numeri: “Crescita fatturato a doppia cifra”

Si avvia verso il settantesimo (è nata nel 1954) BT Group, storica realtà Made in Brianza che opera nell’ambito delle schermature solari. L’azienda di Lesmo, dove opera su oltre 41 000 metri quadrati di spazi produttivi e conta su 280 risorse umane, festeggia un incremento del fatturato nei primi sei mesi di quest’anno a doppia cifra “accompagnato da un parallelo investimento di tempo e risorse nell’organizzazione di eventi privati con i principali BT Partner e la partecipazione ai più rilevanti eventi del settore“. Frutto anche di un “cambio di pelle” dicono dall’azienda brianzola che ha portato ad offrire: “una progettazione integrata che attraverso un’assistenza continuativa è in grado di affiancare il professionista con un servizio di qualità, creando un solido legame tra la casa madre, la rete vendita sul territorio e l’utente finale“.

BT Group di Lesmo, parla il direttore commerciale Luca Galletti

“Le scelte strategiche degli ultimi sette anni ci hanno posizionato ad alti livelli in un mercato sempre nuovo e diverso, che percepiamo essere in costante evoluzione” dice Luca Galletti, Direttore Commerciale Italia di BT Group. “La nostra partecipazione al Salone Internazionale del Mobile di Milano – prosegue – non è stato un punto di arrivo ma un punto di partenza, che ci proietta verso il nuovo anno che sarà per noi il settantesimo dall’avvio dell’attività. L’approccio pragmatico e visionario al contempo ci premia con buoni risultati. Siamo consapevoli che la strada davanti a noi è ancora lunga. Il percorso, però, è già tracciato dall’Azienda, fermamente convinta della centralità del Made in Italy e del valore dei marchi italiani – lo abbiamo scritto nel nome ‘Italian Outdoor’ e delle scelte strategiche che mettono al centro i professionisti di questo settore”.

GP Group di Lesmo: presentato al mercato internazionale un nuovo prodotto

Si è trattato di un’occasione che ha permesso di presentare al mercato internazionale la più recente novità di prodotto, ovvero CODE, acronimo di Customized Outdoor Design Experience. “Un prodotto che insieme alla Pergola Bioclimatica Pergosky – anch’essa tra i prodotti di punta di BT Group – ha notevolmente differenziato la percezione dell’Azienda da parte dei professionisti del settore“.

BT Group nel 2023 ha anche investito notevolmente sul personale: “con l’ingresso in squadra di nuove risorse tra addetti alla produzione, personale che opera nel magazzino e professionisti dedicati all’assemblaggio dei prodotti e alla loro messa in opera” specifica l’azienda.