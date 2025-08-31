Brugherio Cronaca

Brugherio: se ne va in canoa nel parco Increa, multa di 100 euro

A inizio settimana la polizia locale di Brugherio ha multato un 81enne che ha approfittato del lago di Increa per pagaiare un po'.
di
Parco Increa Brugherio
Parco Increa Brugherio

Perché macinare decine di chilometri per raggiungere i grandi laghi quando a due passi c’è quello, seppur minuscolo, di Increa? È la domanda che deve essere balenata a un ottantunenne di Cologno Monzese che a inizio settimana ha preso la sua canoa, si è diretto nel parco e ha iniziato a pagaiare nello specchio d’acqua: purtroppo per lui qualcuno ha avvertito la Polizia urbana che ha interrotto la sua escursione e gli ha appioppato una sanzione di cento euro per la violazione del regolamento che vieta la navigazione.

Brugherio: la stessa mattina sgomberato “accampamento abusivo”, erano una panchina e qualche sedia sotto gli alberi

Nella stessa mattinata, lunedì 27 agosto, i vigili e gli operatori di Cem Ambiente hanno smantellato quello che hanno definito un «accampamento abusivo» nel centralissimo parco Martiri delle foibe: più modestamente hanno rimosso una panchina, alcune sedie e una rastrelliera per le biciclette che qualcuno, con tutta probabilità, ha posizionato sotto gli alberi per trascorrere qualche ora al fresco durante le giornate più calde dell’estate.

Brugherio: discarica abusiva ripulita in agosto

Martedì 19 agosto invece, con un intervento congiunto con Cem e con gli operai del Comune, gli agenti avevano sgomberato e ripulito un’area tra viale Lombardia e via della Vittoria spesso trasformata in discarica abusiva: eliminati, tra l’altro, un dondolo, biciclette intere e a pezzi, cerchioni, copertoni, sedie, tavoli e attrezzature di vario tipo.

Tags