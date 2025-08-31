Brugherio: se ne va in canoa nel parco Increa, multa di 100 euro

Perché macinare decine di chilometri per raggiungere i grandi laghi quando a due passi c’è quello, seppur minuscolo, di Increa? È la domanda che deve essere balenata a un ottantunenne di Cologno Monzese che a inizio settimana ha preso la sua canoa, si è diretto nel parco e ha iniziato a pagaiare nello specchio d’acqua: purtroppo per lui qualcuno ha avvertito la Polizia urbana che ha interrotto la sua escursione e gli ha appioppato una sanzione di cento euro per la violazione del regolamento che vieta la navigazione.

Brugherio: la stessa mattina sgomberato “accampamento abusivo”, erano una panchina e qualche sedia sotto gli alberi

Nella stessa mattinata, lunedì 27 agosto, i vigili e gli operatori di Cem Ambiente hanno smantellato quello che hanno definito un «accampamento abusivo» nel centralissimo parco Martiri delle foibe: più modestamente hanno rimosso una panchina, alcune sedie e una rastrelliera per le biciclette che qualcuno, con tutta probabilità, ha posizionato sotto gli alberi per trascorrere qualche ora al fresco durante le giornate più calde dell’estate.

Brugherio: discarica abusiva ripulita in agosto

Martedì 19 agosto invece, con un intervento congiunto con Cem e con gli operai del Comune, gli agenti avevano sgomberato e ripulito un’area tra viale Lombardia e via della Vittoria spesso trasformata in discarica abusiva: eliminati, tra l’altro, un dondolo, biciclette intere e a pezzi, cerchioni, copertoni, sedie, tavoli e attrezzature di vario tipo.

