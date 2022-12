Brugherio: la protesta di Lega e Bpe per il diritto ai gazebo in piazza

La bocca tappata da sciarpe e foulard, lo striscione con la scritta “vergogna” e i cartelli che rimandano all’articolo 17 della Costituzione che sancisce il «diritto per i cittadini di riunirsi pacificamente e senz’armi».

Brugherio: la protesta di Lega e Bpe, cosa prevede la delibera del Comune

Domenica mattina a Brugherio i rappresentanti della Lega e della lista civica Bpe, con l’appoggio delle altre formazioni di centrodestra, hanno protestato contro la delibera con cui nei giorni scorsi la giunta guidata da Marco Troiano ha proibito ai partiti di fare propaganda politica nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni organizzate dal Comune.

I movimenti non potranno, quindi, entrare nella centrale piazza Roma fin dopo l’8 gennaio, quando verranno smantellati il Villaggio di Natale e la pista di pattinaggio. Il divieto, esteso a tutte le associazioni, comprese quelle di volontariato, impegnate in «attività non attinenti» a quelle previste dal municipio dovrebbe rimanere in vigore anche durante le campagne elettorali, compresa quella per le amministrative di primavera, a meno che la Prefettura, a cui la giunta ha chiesto un parere, non imponga una marcia indietro.

Brugherio: la protesta di Lega e Bpe, alcuni banchetti in programma già autorizzati

Sia la formazione civica che il Carroccio nelle prossime settimane hanno in calendario alcuni banchetti in piazza Roma, già autorizzati dagli uffici del Comune.

«Se arriveranno le revoche – hanno affermato Mariele Benzi di Bpe e il leghista Maurizio Ronchi – valuteremo se presentare ricorso al Tar».

Brugherio: la protesta di Lega e Bpe, richiesta di consiglio comunale straordinario

Il centrodestra, che intende inviare una segnalazione al difensore civico regionale e interpellare il ministero dell’Interno, chiederà la convocazione di un consiglio comunale straordinario in cui discutere il divieto: non considera, infatti, soddisfacenti le spiegazioni del sindaco secondo cui la decisione è dovuta sia a motivi di sicurezza sia alle lamentele di alcune persone che in passato non hanno gradito la presenza dei partiti ad eventi di aggregazione.

«Con i nostri gazebo – ha commentato la Benzi – non abbiamo mai infastidito nessuno. Gli unici a non apprezzarli sono i rappresentanti dell’amministrazione».

«Con questa delibera – ha aggiunto Roberto Assi di Bpe – il Pd e Rifondazione non potranno più presentarsi con le loro bandiere alle celebrazioni del XXV Aprile perché il testo non lascia spazio alle eccezioni».

«Domenica 18 dicembre – ha anticipato Ronchi – abbiamo in programma un banchetto a cui offriremo polenta e salamino: chiederemo agli operatori del mercatino natalizio cosa ne pensano visto che ogni anno si avvicinano per mangiare un piatto caldo».