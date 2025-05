Brugherio, ha venduto una birra a un undicenne: sospesa l’attività di un minimarket

Il titolare era stato denunciato nei giorni scorsi dai carabinieri di Brugherio, in quanto aveva venduto una bottiglia di birra a un undicenne: mercoledì 12 maggio i militari della Stazione locale dell’Arma hanno eseguito un provvedimento di sospensione della attività del suo minimarket, a Brugherio, come da disposizione del Questore Salvatore Barilaro, per motivi di sicurezza e salute pubblica. Il bambino avrebbe detto ai militari di aver fatto acquisti simili, presso il medesimo esercizio commerciale, anche in altre occasioni e che il titolare avrebbe venduto bevande alcoliche anche ad altri suoi coetanei.

Brugherio, sospesa l’attività di un minimarket su disposizione del Questore

Il locale, tra l’altro, era stato anche oggetto di numerose segnalazioni dei residenti, con conseguenti interventi dei carabinieri, per schiamazzi da parte parte dei clienti ai quali sarebbero state vendute bevande alcoliche anche durante le ore notturne in violazione del Regolamento di Polizia Urbana del Comune. Il titolare era anche stato denunciato a febbraio per sostituzione di persona: per aggirare i limiti giornalieri imposti da una piattaforma per transizioni di denaro, attività alla quale il locale sarebbe stato autorizzato, avrebbe utilizzato il profilo di una cliente, che aveva precedentemente utilizzato il servizio.