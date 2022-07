Brugherio: entrano in servizio i nuovi rilevatori di infrazioni stradali

Terminata la fase di pre-esercizio senza emissione di sanzioni, dalla giornata di lunedì 4 luglio verranno sanzionate eventuali infrazioni rilevate dai nuovi apparecchi P@RVC 2.0 nel Comune di Brugherio, nell’ultimo anno al centro di accese polemiche per l’installazioni di alcuni T-Red.

Lo segnala il Comune alla vigilia del fine settimana che apre all’accensione dei sistemi. Gli apparecchi sono stati installati su entrambe le direzioni della intersezione di via Quarto con la via Volturno e la via Dorderio e su entrambe le direzioni della intersezione di via San Maurizio al Lambro, con la via San Carlo e la via Torrazza. “Poiché nelle due intersezioni individuate non ci sono lanterne semaforiche dedicate alle singole corsie, i sistemi rileveranno unicamente il passaggio con il semaforo rosso ed il mancato rispetto della linea di arresto solo una volta scattato il semaforo rosso”.