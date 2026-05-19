Brugherio, chiuso anche l’Informagiovani: utenti dirottati al Nei di Monza

Lo sportello Informagiovani di Brugherio, attivo da anni in biblioteca, ha chiuso i battenti: il contratto con la cooperativa Cs&l Consorzio Sociale che ha gestito il servizio dal maggio 2025 è scaduto e l’amministrazione ha deciso di non rinnovarlo. La soppressione arriva a un anno da quella dell’Incontragiovani dovuta allo scioglimento dell’équipe che coordinava il centro di aggregazione di viale Lombardia: in quell’occasione il sindaco Roberto Assi aveva annunciato l’avvio di un ragionamento sulle politiche giovanili e aveva auspicato il varo di progetti alternativi nell’arco di alcuni mesi.

Brugherio, chiuso anche l’Informagiovani: «È utilissimo, intendiamo ripristinarlo a breve

Ora ribadisce l’intenzione di estendere la riflessione ai colleghi di Monza e di Villasanta dato che l’Informagiovani è inserito nel protocollo di promozione delle politiche giovanili con cui i tre comuni elaborano i progetti da presentare ai bandi regionali: rientrano nel contenitore, tra l’altro, le borse di studio riservate alle studentesse iscritte alle facoltà Stem e l’iniziativa “L’alba dei ricercatori” ideata da Palazzo Ghirlanda.

«L’Informagiovani è utilissimo – commenta Assi – il job day di aprile è andato molte bene: intendiamo ripristinarlo a breve, dopo aver analizzato i dati sull’affluenza» per capire se modificare la proposta. Lo sportello è nato per fornire indicazioni sulle opportunità di lavoro sul territorio e all’estero, sui progetti di formazione e sui percorsi post diploma, sulle tecniche con cui compilare un curriculum, fornire consigli sulle modalità con cui presentarsi a un colloquio, per promuovere le esperienze di volontariato.

Brugherio, chiuso anche l’Informagiovani: per gli utenti attivo lo sportello Strategia Giovani a Monza

Gli utenti ora possono rivolgersi allo sportello “Strategia Giovani” di Monza, attivo al Nei di via Enrico da Monza. Il blocco del servizio, assicura Assi, non avrà alcuna ripercussione sul funzionamento della ludoteca di Palazzo Ghirlanda con cui l’operatrice della cooperativa collaborava.

Sul futuro dell’Informagiovani e dei contenuti del nuovo protocollo gli amministratori dei tre comuni si confronteranno nelle prossime settimane con l’obiettivo di «costruire modelli di servizio integrati con le realtà presenti sul territorio, in particolare nell’ambito dell’orientamento scolastico, universitario e lavorativo, a partire dall’analisi rigorosa dei dati».

Brugherio, chiuso anche l’Informagiovani: è il quarto servizio in tre anni

L’Informagiovani è il quarto servizio chiuso a Brugherio in poco meno di tre anni: la scure si è abbattuta prima sullo sportello anti violenza, poi sull’Incontragiovani, quindi sulla Casa digitale. «Il centrosinistra sapeva che lo sportello antiviolenza non poteva restare aperto in quanto nel nostro ambito c’è quello di Monza – afferma il sindaco – mentre la fine dell’Incontragiovani non è dipesa da noi. Ci spiace per Casa Digitale: stiamo cercando le risorse per riaprirla perché non possiamo contare sui fondi regionali con è cui stata inaugurata dalla giunta Troiano, non possiamo utilizzare i 14 milioni di avanzo e con l’aumento degli stipendi la spesa per i dipendenti è cresciuta di 500.000 euro».