Brugherio: 5mila euro di multa per l’ambulante senza patente, controllato perché era in ritardo

Non ha mai conseguito la patente eppure guidava il furgone Iveco con cui si sposta da un mercato all’altro per montare il suo banco: sabato 30 agosto, però, un controllo della Polizia locale di Brugherio all’altezza della rotatoria tra le vie Quarto e Trombello gli è costato salato. I vigili hanno multato l’uomo con oltre 5.000 euro per aver violato l’articolo del codice della strada relativo alla mancanza del documento di guida a cui hanno aggiunto altri 160 euro in quanto la revisione dell’autocarro era scaduta. Hanno, inoltre, disposto il fermo del veicolo che non potrà circolare per i prossimi tre mesi.

Brugherio: 5mila euro di multa per l’ambulante senza patente, la pattuglia voleva solo ricordargli gli orari per liberare la piazza

E dire che la pattuglia aveva fermato l’ambulante solamente per ricordargli gli orari in cui gli operatori devono smantellare le loro postazioni per evitare di intralciare la pulizia delle strade in cui si svolge il mercato: erano, infatti, passate di poco le 14.30 e l’uomo stava uscendo in extremis dall’area riservata alle bancarelle.