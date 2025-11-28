Bovisio, svolta improvvisamente alla vista dei carabinieri: in auto e a casa un supermercato della droga

La svolta improvvisa alla vista dell’auto dei carabinieri ha insospettito la pattuglia. Il motivo è stato presto svelato: l’automobilista, fermato qualche giorno fa a Bovisio Masciago, in corso Milano, aveva in auto 7,5 grammi di cocaina, suddivisi in dosi, e tre confezioni di sostanza da taglio. A casa dell’uomo, sempre a Bovisio, poi, un 31enne italiano, i carabinieri della Stazione di Varedo hanno trovato un piccolo supermercato della droga, 3 grammi di cocaina, 69 grammi di hashish, 2 grammi di ecstasy in pastiglie, 0,5 grammi di MDMA in polvere e 2,5 grammi di cocaina rosa. E poi due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Il 31enne è stato quindi tratto in arresto in flagranza di reato.

L’arresto è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio da parte dei militari varedesi per prevenire reati predatori e in materia di sostanze stupefacenti: nel transitare lungo corso Milano si sono insospettiti quanto hanno notato l’auto del 31enne, con targa straniera, in transito nella direzione opposta di marcia, svoltare improvvisamente alla vista della pattuglia. Quando è stato raggiunto e fatto affiancare il conducente, nelle fasi di identificazione si sarebbe mostrato particolarmente nervoso così da indurre i carabinieri di approfondire gli accertamenti con la perquisizione personale e veicolare e poi domiciliare con il rinvenimento degli stupefacenti.

Sottoposto a giudizio direttissimo, il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo le misure cautelari dell’obbligo di dimora nel comune di residenza e della presentazione presso un ufficio di polizia giudiziaria per la firma. Tutto il materiale è stato sequestrato, e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.