Nella notte tra il 24 e il 25 ottobre, tre quarti dora dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti a Biassono, in viale Trento e Trieste, per un incidente stradale che ha coinvolto un solo veicolo. All’arrivo delle squadre di soccorso, l’autovettura risultava ribaltata su un lato. All’interno si trovava una persona rimasta incarcerata nell’abitacolo, che è stata liberata dal personale dei vigili del fuoco e successivamente affidata alle cure del personale sanitario.

Vigili del fuoco: messa in sicurezza l’area dell’accaduto

Il ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata. Sul posto è intervenuta una squadra con un’autopompa serbatoio. Presenti le Forze dell’ordine per i rilievi e gli accertamenti di competenza.