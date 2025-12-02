Ha avuto un esito mortale il sinistro che, nella notte tra domenica 23 novembre e lunedì 24 novembre, si è verificato a Carate Brianza, per la precisione in via Trento Trieste. Giovanni D’Angelo, il ventenne residente a Besana in Brianza, che secondo una prima ricostruzione avrebbe perso il controllo della sua automobile, mentre stava rientrando a casa dopo una serata con amici, andando a sbattere contro il guardrail, è spirato a seguito delle ferite riportate, apparse fin da subito gravissime.

Besana in Brianza, perse il controllo dell’auto a Carate: la ricostruzione dell’incidente

L’incidente si è concretizzato alle 23.55 di domenica 23 novembre. Sul posto si erano recati i carabinieri della compagnia di Seregno, i vigili del fuoco, un’ambulanza della Croce Bianca di Besana in Brianza ed un’automedica. Il personale sanitario, dopo i primi soccorsi, aveva trasferito il giovane in codice rosso, quello riservato ai casi più gravi, all’ospedale San Gerardo di Monza. Qui i medici avevano deciso per il suo ricovero in terapia intensiva, che tuttavia si è rivelato inutile. Al momento, non si conosce la data dei funerali.