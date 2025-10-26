Bernareggio, principio d’incendio alla scuola dell’infanzia di via Morselli

Vigili del fuoco di Monza e Brianza in azione venerdì 24 ottobre, poco prima di mezzogiorno, alla scuola dell’infanzia di via Morselli a Bernareggio, per un principio di incendio di natura elettrica.

Vigili del fuoco: il piano di emergenza ha funzionato senza intoppi

Le squadre giunte sul posto hanno verificato che all’interno del plesso scolastico non vi fosse più nessuno, mentre le insegnanti avevano già attuato il piano d’emergenza in caso di incendio, provvedendo a portare all’esterno circa 100 bambini. Fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto. Dopo accurate verifiche, i bambini sono stati fatti rientrare nelle classi non interessate, permettendo il regolare proseguimento delle lezioni.

Vigili del fuoco: quattro i mezzi impiegati

Sul posto erano presenti anche il personale Areu e le Forze dell’ordine. Le unità dei vigili del fuoco impiegate comprendevano: un’autopompa serbatoio, un’autoscala, un carro soccorso ed un’autobotte.