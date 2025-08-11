Barlassina, ragazzini trovano portafoglio pieno di denaro: lo consegnano alla Polizia locale

Quando hanno trovato quel portafoglio abbandonato in un angolo, su una strada molto trafficata di Barlassina, si sono emozionati. Dentro, c’erano parecchie centinaia di euro. Tanti soldi, che diventano tantissimi agli occhi del gruppo di teenager che avevano appena fatto la scoperta. I ragazzi però, spensierati ma anche onestissimi, non hanno avuto dubbi: si sono recati subito in municipio per consegnarlo nella speranza che potesse essere contattato il legittimo proprietario. E’ davvero un bel gesto quello raccontato lunedì 11 agosto dagli agenti della Polizia locale, a loro volta emozionati per la buona azione compiuta dai giovanissimi.

Barlassina, trovano portafoglio pieno di denaro: a smarrirlo un imprenditore un po’ distratto

Il proprietario, ha ammesso lui stesso, un po’ sbadato, ha raccontato che aveva appoggiato il borsellino sul cruscotto della sua auto, accanto al cellulare, mentre stava guidado e il finestrino era abbassato. Il risultato? Entrambi sono volati fuori della vettura. Facile immaginare la sua disperazione, appena se n’è accorto: non solo per il valore economico ma anche per tutto ciò che avrebbe dovuto fare nell’immediatezza, tra denuncia di smarrimento, blocco delle carte di credito, rinnovo dei documenti di identità nel periodo delle vacanze. Insomma non ha passato un bel momento.

Barlassina, trovano portafoglio pieno di denaro: Il gesto spiritoso del sindaco farmacist Paolo Vintani

In modo inaspettato quanto tempestivo, però, ecco una telefonata dal Comune: gli agenti lo hanno avvisato che i ragazzi avevano trovato e riconsegnato il suo portafoglio. Lui, invece, nel frattempo era riuscito a trovare il cellulare. Quando si è recato in municipio, ha trovato ad attenderlo il sindaco, Paolo Vintani, nel suo ufficio insieme ai cinque ragazzi. Il sindaco ha voluto congratularsi con i giovani concittadini non solo per la loro onestà, ma anche perché si sono dimostrati molto proattivi. Il sindaco, da farmacista, all’automobilista ha voluto regalare un integratore che aiuta la memoria e la concentrazione. Un dono serio ma – come nello stile del sindaco farmacista barlassinese – anche un po’ goliardico e in linea con l’happy end della vicenda.