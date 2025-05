Barlassina: il meccanico che guida un’auto non revisionata e con una mazza nel bagagliaio

Con una mazza da baseball in macchina. Uno sport che non pratica. A che serve quindi? Non ha saputo fornire una spiegazione un 50enne di Seveso, italiano, fermato domenica 18 maggio a Barlassina durante un posto di controllo della Polizia provinciale, nelle vicinanze del Parco Groane. Gli agenti l’hanno quindi denunciato per porto di strumenti atti a offendere senza giustificato motivo.

Barlassina, 50enne di Seveso denunciato dalla Polizia provinciale

Non solo, nonostante sia un meccanico l’automobilista girava su un’auto non revisionata ed è stato quindi sanzionato amministrativamente. Dal test dell’etilometro al quale è stato sottoposto è emerso infine che aveva assunto dell’alcol senza tuttavia superare il valore limite che impedisce di mettersi al volante.