Le palestre e la bocciofila di Barlassina sono chiuse da mesi e inagibili, i giochi dei parchetti nastrati e inutilizzabili ed ora anche il maestoso cedro di Palazzo Rezzonico è in procinto di essere abbattuto.

Barlassina: il cedro ultracentenario di Palazzo Rezzonico è malato, stretta sui controlli

È evidente la stretta che l’amministrazione comunale del sindaco Paolo Vintani sta dando in termini di manutenzioni e sicurezza del territorio. Se per quanto riguarda le strutture di via Vecellio i problemi sono essenzialmente ascrivibili alla necessità di rispettare le normative, per quanto riguarda le aree gioco dei parchi pubblici è emerso tutto durante il ciclo di controlli e sopralluoghi che si stanno svolgendo in queste settimane in paese.

«In questi giorni stiamo tenendo una serie di lavori di controllo e manutenzione in tutti i parchi di Barlassina – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Pelucchi – Alcune strutture sono in corso di revisione, quindi temporaneamente non usufruibili. Le manutenzioni dovrebbero terminare in pochi giorni, nel frattempo si raccomanda l’osservanza del divieto».

Barlassina: il cedro ultracentenario di Palazzo Rezzonico è malato, è già caduto un ramo

Ma non è l’unico campo in cui l’amministrazione si sta muovendo. Anche sul verde è in atto il tentativo di verificare le alberature e capire se siano in totale sicurezza. «Purtroppo – dice il sindaco Paolo Vintani proprio a riguardo di una di queste piante – devo comunicare una notizia poco piacevole: il bellissimo cedro situato nel parco Rezzonico è da abbattere. Così ha deciso l’agronomo per motivi di sicurezza».

Parlando dello storico cedro, circa 200 anni di età e 6 metri di circonferenza, ricostruisce i fatti l’assessore all’Ambiente Serena Ronzoni: «Nella mattinata di giovedì si è staccato un grosso ramo dall’alto. Fortunatamente in quel momento non era presente nessuno. Abbiamo arginato la zona e chiamato immediatamente l’agronomo. Il suo responso è stato tutt’altro che piacevole: non si può fare altro che procedere all’abbattimento dell’albero più bello di Barlassina».

Barlassina: il cedro ultracentenario di Palazzo Rezzonico è malato, motivi di sicurezza

A determinare questa drastica decisione sono motivi di sicurezza. Bisogna tutelare i cittadini. L’albero è stato colpito da un fungo che, ha tolto la linfa vitale nella parte più alta e si sta estendendo sempre più. Secondo l’amministrazione comunale non rimane altra scelta che abbattere il cedro. «Il parco rimarrà chiuso per qualche giorno – aggiunge Ronzoni – L’agronomo sta predisponendo una approfondita relazione. Gli uffici si stanno adoperando per garantire un veloce intervento».

Più critico il consigliere d’opposizione Claudio Trenta: «Ho parlato con il mio agronomo di fiducia. L’albero era in crisi da tempo, abbiamo rischiato la tragedia. È inconcepibile che in comune non se ne sia accorto nessuno prima di ora, per la caduta di un grosso ramo che avrebbe potuto ferire uno qualunque degli avventori del parco centrale del paese».