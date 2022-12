Barlassina: è morto don Dante Crippa, parroco per 30 anni

È scomparso all’età di 92 anni lo storico arciprete di Barlassina don Dante Crippa. Amatissimo dalla comunità, parroco per oltre trent’anni, risiedeva ancora in paese, fino a pochi anni fa nella sua casa di via Assunzione e recentemente nella casa di riposo della Fondazione Porro.

Barlassina: è morto don Dante Crippa, parroco dal 1978 al 2009

Nato a Vittuone il 14 novembre del 1930, lo storico sacerdote è stato parroco dal 1978 al 2009, contribuendo alla fondazione di diverse realtà associative del territorio, dalla Polisportiva San Giulio al corpo musicale Santa Cecilia.

Barlassina: è morto don Dante Crippa, protagonista della comunità

Vero e proprio riferimento per tutta la comunità, sia di fedeli che non, è stato anche il promotore della costruzione del teatro e del campetto in terreno sintetico dell’oratorio oppure degli affreschi della chiesa parrocchiale affidati ad un altro volto storico barlassinese, l’artista Valentino Vago.

Barlassina: è morto don Dante Crippa, funerali martedì pomeriggio

È scomparso nel pomeriggio di sabato e il funerale sarà celebrato martedì pomeriggio, alle 15.30. È prevista la partecipazione di una grandissima folla di amici, conoscenti, fedeli, semplici barlassinesi che gli hanno voluto bene in oltre quarant’anni di vita trascorsi in paese.