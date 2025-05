Barlassina, addio a 98 anni al tenore Luigi Alva: cantò anche con Maria Callas

Se n’è andato all’età di 98 anni il tenore e cittadino benemerito di Barlassina Luigi Alva, voce tra le più eleganti del Novecento lirico e figura di riferimento per tantissimi anni della musica lirica. Peruviano di nascita, ma barlassinese d’adozione dopo il matrimonio con Anna Maria Zanetti, era stato anche omaggiato dal comune nel 2015 della cittadinanza onoraria per i suoi indubbi meriti artistici.

Mossi i primi passi nel mondo della musica nel suo paese natale, per poi approdare nel 1953 alla scuola di canto della Scala di Milano, si è perfezionato sotto la guida di Ettore Campogalliani e già nell’anno successivo riusciva a debuttare come Alfredo nella Traviata al Teatro Nuovo di Milano per poi passare immediatamente al palco scenico più importante, interpretando Almariva nel Barbiere di Siviglia, accanto ad un’altra grande icona della lirica come Maria Callas.

Addio a Luigi Alva, il Teatro Belloni di Barlassina gli dedica un corso lirico internazionale

Alla Scala restò per 28 stagioni e 335 presenze complessive fra opere e concerti, in 33 parti diverse, diventando, al termine di una carriera strepitosa, il tenore con più apparizioni in assoluto nel teatro milanese per eccellenza. «La sua eredità e il suo contributo saranno sempre ricordati e celebrati. Un pensiero speciale va ai suoi familiari e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato», si legge nel commiato del Comune di Barlassina.

«Ricordiamo Luis Alva, cittadino benemerito di Barlassina, per la straordinaria persona e l’eccezionale cantante. È stato un tenore di grazia assoluta e con la sua voce ha avuto il privilegio di cantare Mozart e Rossini», ricordano invece dal Teatro Antonio Belloni che ospiterà, nel prossimo ottobre, il primo concorso lirico internazionale alla memoria dell’artista peruviano, trapiantato a Milano e divenuto un cittadino benemerito di Barlassina. La rassegna, organizzata da Iter Vitae con il supporto di Bcc Barlassina ed il patrocinio del comune, ospiterà giovani talenti del canto lirico dai 20 ai 40 anni, mettendo in palio un premio in ricordo di Luigi Alva.