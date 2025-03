Bandi regionali per le imprese, incontro gratuito all’auditorium Bcc Barlassina

Lunedì 17 marzo, dalle 17.30, all’Auditorium Sanvito in via Cristoforo Colombo 1/3 a Barlassina, messo a disposizione da BCC Barlassina, da sempre sensibile e vicina alle necessità del tessuto imprenditoriale brianzolo, l’Associazione Imprenditori Nord Milano, che da 25 anni riunisce gli imprenditori provenienti dalla Lombardia e non solo invita a un incontro gratuito rivolto agli imprenditori per conoscere e cogliere le opportunità che Regione Lombardia mette a disposizione attraverso i Bandi a loro dedicati. Partecipare ad un Bando regionale rappresenta una grande opportunità per un’impresa, perché permette di ottenere un supporto economico alla realizzazione di progetti, iniziative o specifiche attività all’interno del territorio regionale.

Incontro a Barlassina all’auditorium Bcc sui bandi regionali per imprenditori

Nell’incontro verrà spiegato come compilare i documenti per partecipare ai bandi, le tempistiche e l’iter burocratico. Invitato per l’occasione l’assessore regionale competente, Guido Guidesi, il cui assessorato allo Sviluppo Economico è quello che destina la maggior parte dei fondi alle imprese e ha come mission proprio quella di “favorire lo sviluppo di un ecosistema per le imprese quale dimensione che facilita l’interazione tra il sistema delle imprese, dalle grandi imprese alle micro piccole e medie imprese, a supporto della competitività del sistema economico lombardo, sviluppando in particolare le filiere, le aggregazioni di imprese e le partnership pubblico-privato”.

Alla Bcc di Barlassina l’incontro organizzato dalla Associazione Imprenditori Nord Milano

“Come Associazione – spiega Rocco Bronte, vicepresidente AINM – abbiamo raccolto le numerose richieste pervenute dai tanti imprenditori sul come poter cogliere le opportunità offerte dai bandi che propone Regione Lombardia. Comprendere quale sia il giusto percorso e tutte le procedure necessarie da mettere in atto per renderli operativi è fondamentale per ogni tipo di attività imprenditoriale. Ringrazio l’assessore Guidesi per aver accolto con entusiasmo il nostro invito ad intervenire personalmente, con l’obiettivo di far comprendere inoltre la reale volontà di Regione Lombardia di essere al fianco delle imprese lombarde. Ringrazio anche BCC Barlassina, una Banca che ha la capacità di guardare agli imprenditori non semplicemente come clienti ma soprattutto come attori dello sviluppo economico del territorio, senza il cui contributo operativo, la nostra Regione non sarebbe la locomotiva d’Italia”.

Il presidente Bcc Barlassina: “Vogliamo fornire informazioni pratiche sui Bandi regionali”

“Il nostro obiettivo – conclude il presidente BCC Barlassina Stefano Meroni – è quello di riuscire a fornire delle indicazioni che siano davvero operative, fattive e molto pratiche per i cittadini che intendono sfruttare le opportunità offerte dai Bandi regionali. Trasmettere delle informazioni che possano essere realmente utili dal punto di vista operativo ai nostri clienti, soci, imprenditori o semplicemente cittadini interessati e’ un nostro punto di forza a cui teniamo molto e per questo ringrazio l’Assessore regionale Guidesi che con la sua presenza dimostra la vicinanza delle istituzioni al mondo imprenditoriale lombardo”