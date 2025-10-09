Baby Pit Stop nella sala prelievi del San Gerardo con la raccolta fondi delle Fiamme Gialle

Baby Pit Stop in sala d’attesa del centro prelievi dell’ospedale San Gerardo di Monza grazie a una raccolta fondi organizzata dalla Guardia di Finanza del comando provinciale di Monza e Brianza. L’inaugurazione è avvenuta giovedì 9 ottobre in mattinata alla presenza di una rappresentanza di Finanzieri, al seguito del Comandante provinciale, Nicola Russo accolta al polo ospedaliero e universitario dal presidente Claudio Cogliati e dal nuovo direttore generale Michele Brait.

Lo speciale spazio protetto consentirà ai genitori di prendersi cura dei loro bambini in modo riservato e confortevole, offrendo un ambiente ideale per allattare oppure cambiare il pannolino ai piccoli. L’iniziativa solidale ha visto il coinvolgimento di tutto il personale del Comando e ha portato a una donazione alla Fondazione per l’allestimento della struttura.

Monza, Baby Pit Stop al San Gerardo: i ringraziamenti dei vertici della Fondazione

“Siamo profondamente grati alla Finanza provinciale – hanno detto Cogliati e Brait – per l’attenzione nei confronti della nostra Fondazione e delle famiglie che ogni giorno frequentano il nostro ospedale. La realizzazione di questo Baby Pit Stop rappresenta un gesto concreto di vicinanza alla comunità. Ora possiamo offrire un servizio in più ai nostri utenti, contribuendo a rendere l’esperienza di cura ancora più accogliente e rispettosa delle esigenze dei più piccoli e dei loro genitori”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal colonnello Russo: “Ringrazio la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza per la sensibilità istituzionale dimostrata nel percorso di condivisione che ha condotto a questa importanza iniziativa delle Fiamme Gialle monzesi, a testimonianza di come la Guardia di Finanza abbia nella propria identità, missione e valori anche una fortissima vocazione sociale e solidale, sempre pronta a tutelare e sostenere la collettività e a rivolgere profonda vicinanza a tutti coloro che necessitano di cure e assistenza.”