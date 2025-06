Oltre 7mila persone domenica scorsa sono scese in pista all’Autodromo di Monza con LILT per il tradizionale appuntamento con la Formula Uno, la corsa-camminata giunta alla 45esima edizione. Un numero da record per contribuire alla raccolta fondi a sostegno di Casa LILT, il polo di prevenzione e assistenza oncologica di via San Gottardo, 36. Un’immensa onda rossa di partecipanti di ogni età.

Autodromo di Monza: l’onda dei 7mila per la Formula 1 della Lilt, 150 i volontari

Centocinquanta i volontari impegnati nell’organizzazione e nella gestione dell’evento. Tra loro Dianella Schiro, capo delegazione di LILT a Monza e promotrice di questa manifestazione dalla prima edizione nel 1980, eletta sul campo madrina della Formula Uno.

Presenti anche i protagonisti di Star Wars della Rebel Legion Italian Base, 501st Italica Garrison e Galactic Academy Varykino Campus.