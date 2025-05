Domenica 8 giugno alle 9 (ritrovo alle 8) prenderà il via all’Autodromo Nazionale di Monza la 45° edizione della Marcia Formula 1 “In pista contro il cancro”, organizzata dalla Lilt Milano MonzaBrianza.

Autodromo, la Marcia Formula 1 della Lilt: tre i percorsi

Tre i percorsi a scelta: 2,5 km, 5,8 km e 10 km. Un momento di gioia, allietato dalla presenza di un “villaggio” con giochi e stand, di sensibilizzazione alla prevenzione e di solidarietà.

«Il successo di questa manifestazione si fonda su cinque pilastri – sottolinea Luisa Bruzzolo, direttrice generale di LIilt Monza e Brianza – la motivazione nel portare avanti questo progetto; il senso di appartenenza a un evento che coinvolge famiglie, aziende, gruppi di amici; lo sport, inteso come un farmaco e un corretto stile di vita; lo spirito festoso che da sempre contraddistingue la Formula 1 e i nostri volontari, senza i quali tutto ciò non sarebbe stato possibile».

Autodromo, la Marcia Formula 1 della Lilt: i volontari e gli sponsor

Almeno centocinquanta saranno i volontari impegnati in Autodromo durante la manifestazione. Un “esercito” laborioso e solidale che si è sempre rinnovato negli anni. Grazie all’intervento degli sponsor Lilt potrà donare il 100% delle donazioni alle attività di Casa Lilt di via San Gottardo a Monza. Ogni anno, in questo spazio inaugurato nel 2022, Lilt offre visite gratuite ai malati oncologici che si trovano in condizioni di fragilità economica e sociale fornendo supporto anche ai familiari.

Autodromo, la Marcia Formula 1 della Lilt: come partecipare

Il costo di partecipazione alla Formula 1 (che ha visto la luce nel 1979) è di 15 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini fino a 7 anni, e comprende la maglietta ufficiale dell’evento. La t-shirt può essere ritirata in anticipo sabato 24 e domenica 25 maggio negli stand che Lilt allestirà sul viale Cavriga al Parco, alla Porta di Vedano e in largo Mazzini a Monza. Le iscrizioni si possono effettuare online sul sito della LILT, nei punti vendita autorizzati oppure direttamente il giorno della marcia fino alle 8.30.