Autobus a due piani in fiamme sulla A4: vigili del fuoco di Monza e Brianza sul posto

Nessun ferito ma tanto spavento nelle prime ore di martedì 2 dicembre per un furioso incendio che ha completamente divorato un autobus a due piani in transito, senza passeggeri, sulla Autostrada A4 in direzione Torino, all’altezza di Sesto San Giovanni. Inviate sul posto, con quattro mezzi, squadre dei Comandi dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza e di Milano.

Bus in fiamme sulla A4: intervento dei vigili del fuoco MB, nessun ferito

All’arrivo sul posto, le squadre hanno estinto le fiamme, che hanno anche danneggiato i pannelli fonoassorbenti posti a bordo carreggiata e alcune siepi adiacenti a proprietà private. Presente anche personale sanitario inviato da AREU e pattuglie della Polizia Stradale. Ignote al momento le cause del rogo.