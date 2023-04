Auto cannibalizzate nel parcheggio della stazione, un arresto a Ceriano-Solaro

I controlli del parcheggio dopo le numerose segnalazioni di furti da parte dei pendolari hanno dato i loro frutti. Sul finire della settimana, nel pomeriggio di venerdì, i carabinieri di Cesano Maderno hanno arrestato in flagranza un uomo nel parcheggio della Stazione Trenord di Ceriano Laghetto-Solaro.

Il fermato, un 40enne di origini rumene, è risultato già pregiudicato per furto e ricettazione e ricercato per una condanna da scontare di 1 anno e 4 mesi. L’uomo arrivava in treno da Milano per colpire nel parcheggio: è stato bloccato nelle immediate vicinanze di un “mattone” come quelli utilizzati per spaccare i finestrini e poi razziare l’interno dei mezzi parcheggiati durante la giornata da chi va al lavoro.

I carabinieri lo hanno identificato grazie al controllo delle impronte. È stato riarrestato e associato alla Casa Circondariale di Monza.