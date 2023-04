Carate: farciva le pizze con il cibo rubato ai bambini e ai malati, due denunce

Buona? Non buona? Il problema è un altro: quella pizza servita in pieno centro a Carate Brianza era farcita con cibo rubato ai bambini di una scuola elementare e ai malati degli Istituti clinici Zucchi. La sorpresa grazie ai un controllo dei carabinieri della stazione caratese, che hanno eseguito un controllo nell’attività verificando anche la documentazione degli ingredienti.

E lì il problema è emerso, perché del cibo presente il titolare, un pizzaiolo 42enne di origine turca, residente a Erba, non è stato in grado di fornire riscontri amministrativi, fra salumi, formaggi, tonno e olio. Sospetto servito, per i militari, che nel frattempo stavano indagando su furti di cibo registrati negli ultimi tempi: forse le derrate scomparse erano in quella dispensa?

Carate, pizze con cibo rubato: i due denunciati

Così era: la merce corrispondeva a quella sottratta alle mense della scuola primaria del comprensivo statale Romagnosi così come nei magazzini degli Istituti clinici Zucchi, giusto qualche giorno prima. Tra l’altro, 20 chili di tonno in scatola, 19 bottiglie di olio di oliva extravergine, 5 chili di formaggio, confezioni di prosciutto di Parla, bresaola, prosciutto cotto. Oltre al pizzaiolo, la denuncia per ricettazione è scattata anche per un 35enne di Carate, con precedenti, ritenuto l’uomo che ha venduto al ristoratore la merce.