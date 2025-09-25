Sono dieci cuccioli di pitbull/amstaff e la loro mamma. A metà agosto erano stati salvati da un grave stato di deperimento in una gabbia su un balcone di una abitazione di Calolziocorte, in provincia di Lecco, ora la Procura della Repubblica di Lecco ha acconsentito al loro affidamento, incaricando il Dipartimento Veterinario di Ats Brianza di individuare dei “custodi giudiziali“, persone o associazioni, che possano prendersi cura temporaneamente di questi animali, in attesa dell’esito del giudizio nei confronti dei responsabili dello stato di degrado, in cui le bestie erano tenute.

Pochi giorni prima di ferragosto erano intervenuti i veterinari di Ats Brianza e i Carabinieri Forestali del Nucleo di Lecco.

Ats Brianza, pronti per l’affido i cuccioli sequestrati un mese fa: i contatti

«Grazie alle cure somministrate in questo mese in una struttura sanitaria, i cani sono fuori pericolo – dichiarano i veterinari di Ats – ora serve dare loro delle condizioni di benessere ambientale e affettivo, che gli permettano di crescere in salute. Per questo invitiamo quanti desiderino prendersene cura a contattarci per valutare insieme le soluzioni di un possibile affido. ATS fornirà tutte le indicazioni e i suggerimenti utili a orientare la scelta”.

Le persone interessate sono invitate a contattare ATS Brianza, Dipartimento Veterinario, sede di Lecco, chiamando i numeri 0341 482454-482453-482429 o scrivendo all’indirizzo mail veterinaria.lecco@ats-brianza.it.

Ats Brianza, pronti per l’affido i cuccioli sequestrati un mese fa: «Un gesto di grande amore che richiede responsabilità e consapevolezza»

«Prendere in affido un cane, che è stato vittima di una condizione di grave incuria, se non di vero e proprio maltrattamento – aggiunge Diego Perego, direttore del Dipartimento Veterinario di ATS Brianza – è un gesto di grande amore, che va compiuto con responsabilità e consapevolezza di ciò che comporta. Siamo certi di trovare sul territorio persone sensibili, pronte a raccogliere il nostro appello e ad aiutarci in questo impegno per il bene degli animali».