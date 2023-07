Assemblea di Assolombarda, Meloni: “Metteremo a terra i fondi Pnrr”

Il Pnrr è stato evidentemente uno dei tempi più trattati della assemblea generale di Assolombarda di lunedì 3 luglio, a Milano, che ha visto anche l’intervento della premier Giorgia Meloni: “Non è in gioco il governo ma la modernizzazione dell’Italia e la sua credibilità a livello internazionale” ha detto, aggiungendo: “i fondi li metteremo a terra costi quel che costi (…) contratteremo con la Ue, faremo le norme necessarie a superare le lungaggini e le difficolta degli enti locali“.

Assemblea Assolombarda, Spada elogia l’industria manifatturiera

Ha invece elogiato la forza dell’industria manifatturiera italiana il presidente di Assolombarda Alessandro Spada, in termini di valore aggiunto: “nel 2022 aumentata ancora dello 0,3 per cento” dopo il grande contributo (+14,1%) alla ripresa economica del 2021. Ha inoltre ricordato la crescita del Prodotto interno lordo: “+0,6% nel primo trimestre 2023: più di Germania, Francia, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti” mentre nel 2022 ha contribuito in larghissima parte all’export: 594 miliardi sul totale di 625. “Un nuovo piccolo miracolo economico” grazie alla “reattività e competitività della nostra manifattura“.