Arcore, le moto d’epoca sfilano in città per il concorso d’eleganza Gilera

Domenica 15 settembre, la Festa patronale di Arcore ha ospitato uno degli eventi più caratteristici della cittadina brianzola: il Concorso di eleganza per moto d’epoca, organizzato dal Registro Storico Gilera e dal Gilera Club Arcore. La manifestazione ha visto la partecipazione di ben 33 motociclisti, abbigliati in sintonia con l’epoca dei loro veicoli, i quali hanno sfilato nel Parco di Villa Borromeo. Il Concorso d’eleganza, inserito nel calendario del Comitato Regionale FMI Lombardia, ha visto i partecipanti percorrere le vie di Arcore, scortati dalla Polizia Locale e dai volontari della Protezione Civile, con una sosta presso la cantina veneta Collis ed il ristorante Bistrot Italiani per un aperitivo.

Arcore, le moto d’epoca e la giuria

Rientrati nel Parco, le moto sono state valutate da una giuria presieduta da Paolo Morandi e composta dal Sindaco Maurizio Bono, dal giornalista Marco Riccardi, dall’architetto Gianni Corbetta e dalla professoressa Antonella Sala. I vincitori sono poi stati premiati divisi per categoria.

Arcore, le moto d’epoca e i premiati

Vincitore della Categoria A, Roberto Boracchi ha trionfato con la sua Terrot F 250 del 1925; nella Categoria B, Angelo Rossi si è aggiudicato il primo posto con la Gilera Gran Sport 500 del 1930; nella Categoria C, Roberto Mandelli ha vinto con la Gilera Saturno 500 del 1956; e così via per tutte le altre categorie, fino al “Best of Show” che ha visto il trionfo di Maurizio Girola con il suo sidecar Gilera VL 500 del 1937. Tra i premi speciali, Mirko Evangelista ha vinto il riconoscimento per il miglior giovane conduttore e Romano Capelli è stato il preferito dalla giuria popolare. La giornata ha celebrato il fascino intramontabile delle moto d’epoca, riscuotendo un tradizionale e atteso grande successo di pubblico.