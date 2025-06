Arcore: arrivano i mercatini d’Europa, il centro chiude al traffico

Ad Arcore arriva il festival di street food europeo “Regioni d’Europa” e la viabilità in centro cambia per tre giorni. Succede dal 6 all’8 giugno in parte di via Roma, via Umberto I e nel piazzale di Villa Borromeo. Presenti le bancarelle con le specialità da tutta Europa per passeggiare tra i vari Paesi senza allontanarsi troppo da casa.

Arcore largo Vela

Arcore: arrivano i mercatini d’Europa, i divieti per via Umberto I e Monte Grappa

L’evento prevede però anche delle modifiche viabilistiche e su vie non secondarie per il traffico cittadino. Dalle 13 di venerdì 6 giugno fino alla mezzanotte dell’8 giugno non sarà consentito transitare in via Umberto I nel tratto iniziale verso la Villa, compreso tra via Monte Grappa e via Corridoni e neppure in via Monte Grappa, nel tratto compreso tra largo Vela e via Corridoni che è usato da molti automobilisti per viaggiare in direzione Lesmo e oltre. Prevista anche l’inversione del senso unico di via Umberto I nel tratto di strada compreso tra via Trento Trieste e via Corridoni

Potranno transitare i residenti nei tratti di strada chiusi “sempre e a passo d’uomo!“, segnala il Comune in una nota.

Sui social locali nella sera di giovedì è stata rilanciata la fotografia dei divieti previsti per la manifestazione e predisposti nelle strade interessate e non sono mancati dubbi e domande: gli avvisi infatti non riportano né la data né il motivo delle limitazioni.